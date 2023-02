Bundeswehra testuje RCH 155. To armatohaubica nowej generacji

Niemiecki Urząd do spraw zakupów obronnych Bundeswehry zakończył badania rynku, dotyczące pozyskania dla niemieckich sił zbrojnych kołowego systemu artyleryjskiego kalibru 155 mm. Ze względu na wymóg, by system korzystał z produkowanego przez Niemcy podwozia, wybór był zawężony do dwóch konstrukcji.