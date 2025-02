Rosjanie "niszczą swoich". Zbombardowali szkołę w Sudży

Rosjanie nie zmieniają swojej taktyki atakowania celów przy nieliczeniu się ze stratami ludności cywilnej, nawet jeśli znajdują się one na ich własnym terytorium. Na szkołę z internatem w Słudzy w obwodzie kurskim spadła bomba kierowana FAB o ogromnej sile rażenia. Wyjaśniamy, co to za broń.