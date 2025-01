Tajemniczy dron Ukraińców. Na Rosjan spadają 250‑kilogramowe bomby

Choć typ drona nie został ujawniony, nie jest to zaskoczeniem dla Rosji. Ukraina od dawna używa dronów z pełnowymiarowymi bombami do ataków. W kwietniu 2024 r. Rosjanie opublikowali zdjęcia lekkiego samolotu SkyRanger w wersji Swift, przekształconego w drona bojowego z podobną bombą.

Dużą zaletą tych konstrukcji jest fakt, iż drony te są wielokrotnego użytku. Oznacza to, że po zrzuceniu bomby wracają do bazę, gdzie są przygotowywane do kolejnych misji. Nie są więc one tak ograniczone jak drony kamikadze. Na jednym z dużych dronów widoczne były oznaczenia czterech trafionych celów - czytamy. Defense Express dodaje, że za precyzję ataków odpowiada w przypadku tych konstrukcji optyczno-celownicza stacja.