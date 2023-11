Od roku pomagają Ukrainie. Wciąż nie wiadomo, kto je dostarczył

Portal Defence Express zauważa, że wedle większości źródeł to Słowenia, ale nigdy żaden z polityków tego nie potwierdził. Jednocześnie dodaje, że technicznie Słowenia mogła być w stanie dostarczyć Ukrainie do 200 sztuk tych dział. To państwo wspierające Ukrainę, ale z reguły bez większego rozgłosu. Wcześniej w tajemnicy na front przekazano kilkadziesiąt transporterów opancerzonych Valuk. Słoweńskie wsparcie (przynajmniej to oficjalnie ujawnione) obejmuje też m.in. czołgi M-55S i bojowe wozy piechoty M–80A.