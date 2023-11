Czarny rój nad Ukrainą. Rosja wysłała drony kamikadze w nowym malowaniu

Drony Shahed-136 zaliczane są do kategorii amunicji krążącej (ang. loitering munition), która może formować tzw. rój. Uważa się, że mają efektywny zasięg lotu 1 tys. km i maksymalny zasięg 2,5 tys. km. Najprawdopodobniej są w stanie przenosić głowice o masie 50 kg i latać z prędkością około 180 km/h. Z kolei drony Shahed-131 są ich mniejszą wersją. Konstrukcja tych urządzeń, tak samo jak w przypadku jego "większego brata" opiera się o skrzydło typu delta. Bezzałogowiec jest trudniejszy do wykrycia ze względu na swoje rozmiary, ale może przenosić mniejsze głowice bojowe, co wpływa na siłę jego uderzenia. Z dostępnych informacji wynika, że są to głowice o masie 10-15 kg, a zasięg drona wynosi ok. 900 km.