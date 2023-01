Ostrzelali nowoczesny rosyjski hełm. Zapewnia tylko podstawową ochronę

Następnie mamy amunicję pośrednią pokroju 5,45x39 oraz 5,56x45 mm stosowaną w kolejno karabinkach AK-74M oraz M4A1 lub Grot, które przechodzą jak przez masło. Nie jest to zdziwieniem, ponieważ przed karabinkami mogą tylko uchronić najnowsze hełmy na świecie, ale to temat na inny artykuł.

Są to bardzo podobne wyniki do tych przeprowadzonych przez Oxide, gdzie także 6B47 zapewniał ochronę przed standardową amunicją 9x19 mm i niczym mocniejszym, znacząco odstając od tego co noszą żołnierze w państwach NATO. Jest to bardzo duże zaskoczenie, ponieważ Rosjanie są także w stanie zaprojektować dobre hełmy, co pokazują wersje stworzone specjalnie dla jednostek Specnazu.