Cenne trofeum Ukraińców. Ten unikatowy karabin powstał na zlecenie FSB

Karabin został zaprojektowany wedle wymagań FSB gdzieś w 2002 roku przez Biuro Konstrukcyjne Przyrządów KBP (Konstruktorskoje Biuro Priborostrojenija) będące częścią do koncernu Rostech. Karabin został pierwszy raz publicznie pokazany na moskiewskich targach INTERPOLITEX w 2005 roku i jest to narzędzie dla wyselekcjonowanych żołnierzy podległych pod FSB bądź Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

WKS/WSSK Wychłop podobnie jak WSS Wintorez is AS Wał został zaprojektowany do przebijania osłon balistycznych przy użyciu amunicji poddźwiękowej, co jest niezwykle ważne podczas skrytego działania.