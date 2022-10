Potężne naboje w Ukrainie. Niestety potrafią one też wysadzić karabiny Barretta

Została ona wprowadzona do uzbrojenia US Army w latach 90. XX wieku i zapewnia znaczną poprawę przebijalności w stosunku do zwykłej amunicji przeciwpancernej. Ceną za to jest trochę wyższa cena, mniejsza celność i szybsze zużycie luf karabinów M2, które potrafią wytrzymać około 2 tys. strzałów tą amunicją w porównaniu do ponad 10 tys. strzałów dla zwykłej. Ostatnie znane zamówienie US Army na amunicję SLAP pochodzi z 2010 roku.