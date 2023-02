Rosja prezentuje nowy karabinek AK-12. Trzecia wersja konstrukcyjnej porażki

Karabinki AK-12 są najnowszą próbą dostosowania rosyjskich karabinków AK-74 do standardów nowoczesnego pola bitwy przez Koncern Kałasznikow. Prace nad nim rozpoczęły się w 2010 roku, pierwsze testy miały już miejsce rok później, a oficjalne przyjęcie karabinka do służby w rosyjskich siłach zbrojnych nastąpiło w 2018 roku. Jest to tylko ewolucja karabinka AK, więc wnętrze jest takie samo jak w karabinku AK-74.