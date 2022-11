Nowe karabinki AK-12 całkowicie zardzewiałe. Wymagają przeładowania butem

Broń w takim stanie nie nadaje się do niczego i być może dopiero kąpiel w misce z odrdzewiaczem i papier ścierny przywróciłby ją do stanu używalności. Z kolei Galileo przedstawia egzemplarz, gdzie widzimy mocno skorodowany blok gazowy oraz sam tłok.

Działanie broni pozostało niezmienione w porównaniu do karabinków AK-74M wspartych dostępnymi na rynku dodatkami, a ergonomia użytkowania uległa znaczącemu pogorszeniu. Co zaskakujące utrudniono też czyszczenie najbardziej brudzących się w karabinkach AK elementów, czyli rury gazowej i bloku gazowego podczas gdy Rosji do dzisiaj wykorzystywana jest amunicja korozyjna.

Co prawda karabinki AK-12 mają też stalowe elementy pokryte warstwą chromu, ale to nie oznacza odporności na rdzę tylko spowolnienie jej działania. W zasadzie każdy nieodpowiednio zakonserwowany karabin oddany do składowania na parę lat da taki efekt (jeśli wykorzystywano korozyjną amunicję to szybciej niż później). Nie tak dawno w Polsce pojawiło na rynku cywilnym się sporo karabinów Beretta BM59 zapakowanych w hermetyczne foliowe opakowania przez włoskie siły zbrojne. Sporo sprzedawców liczyło na "ładne sztuki", a tymczasem po otwarciu opakowań sporo karabinów było powiedzmy w średnim stanie.