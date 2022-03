Gdy powszechną uwagę zwracają wyrafinowane systemy uzbrojenia, jak inteligentne drony czy amunicja precyzyjna, klasyczna lufowa i rakietowa artyleria wydaje się pozostawać w cieniu. Niesłusznie, bo – jak pokazuje przebieg wojny w Ukrainie – nadal jest masowo stosowana i to na niej spoczywa główny ciężar prowadzenia walk.

Wersją bazową tej opracowanej w latach 70. XX wieku broni jest Pion. Małka to późniejsza modernizacja, która zwiększyła szybkostrzelność i zapas przewożonej amunicji. Mimo zmian, obie armaty są do siebie bliźniaczo podobne i mają zbliżone możliwości. Zmodernizowane Małki trafiły do rosyjskich oddziałów w grudniu 2021 roku.