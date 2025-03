Reakcja łańcuchowa. Broń jądrowa zamiast amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa

Od strony formalnej zabezpieczał to Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który wszedł w życie w roku 1970, gdy Chiny, Francja, ZSRR, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania dysponowały już taką bronią. Do układu przystąpiła niemal cała planeta - do 2003 roku podpisało go 189 państw.