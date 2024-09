Atomowy odwet Putina. Zmiany w rosyjskiej doktrynie nuklearnej

Może zostać użyty nie tylko w odpowiedzi na atak nuklearny, ale także w sytuacji, gdy atak konwencjonalny zagrozi istnieniu Rosji lub jej sojuszników, albo zagrozi zniszczeniem rosyjskich możliwości do odwetowego uderzenia jądrowego . W praktyce podkreśla to znaczenie arsenału jądrowego, który jest przez samych Rosjan uznawany za gwaranta istnienia państwa.

Jak w jednej ze swoich analiz podkreśla Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, zasady użycia rosyjskiej broni jądrowej są na tyle ogólne, by potencjalni przeciwnicy nie mogli mieć pewności co do warunków granicznych, po przekroczeniu których Rosja może jej użyć.

Cytowana przez Defence 24 odpowiedź prezydenta Rosji była jednoznaczna: "Po co? Nie ma sytuacji, w której coś zagrażałoby dzisiaj rosyjskiej państwowości i istnieniu państwa rosyjskiego". Wygląda na to, że od tamtej pory Władimir Putin zmienił zdanie.

Dał temu wyraz jeszcze w połowie 2024 roku, gdy podczas wizyty w Wietnamie stwierdził, że Zachód dąży do strategicznej porażki Rosji na polu bitwy, co będzie się równać – zdaniem Putina – z końcem rosyjskiej państwowości.

Jest to jasne odniesienie do realiów wojny w Ukrainie, która – choć dysponuje bronią m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Francji czy Wielkiej Brytanii – nie ma swobody w użyciu jej do ataków na cele na terenie Rosji, ale zabiega o to, by taką możliwość zdobyć.