Mocarstwo z liściem wątpi w F‑35. Szuka alternatyw

Obecnie trwa dyskusja na temat tego, co jest najlepsze dla interesów Kanady i obrony kraju. To był samolot wskazany przez nasze siły powietrzne jako platforma, której potrzebują, ale rozważamy także inne opcje. Nie wszystkie te samoloty muszą być F-35.

Jest to nawiązanie do oferty szwedzkiego Saaba oferowanej w drugim etapie programu, który został ostatecznie wygrany przez amerykański koncern Lockheed Martin. Ponadto nie oznacza to całkowitej rezygnacji z opłaconej partii 16 samolotów F-35 i może kolejnej lub dwóch.