Burç – turecki lojalny przeciwlotniczy skrzydłowy

Podstawową bronią jest system rakietowy Sungur klasy Very Short-Range Air Defense (VSHORAD), wyposażony w osiem pocisków zdolnych do zwalczania zagrożeń z powietrzna w zasięgu od 500 do 8000 m i na wysokości 4,5 km za pomocą głowicy naprowadzającej z obrazowaniem w podczerwieni. Opracowując Sungura, tureccy inżynierowie wykorzystali doświadczenie zdobyte podczas licencyjnej produkcji amerykańskich Stingerów i rozwoju tureckich pocisków przeciwlotniczych Hisar-A/-O. Sungur może wykorzystywać nośnik w postaci tureckich pojazdów minoodpornych Vuran lub Kirpi 4 × 4. W Burçu natomiast gotowe do odpalenia pociski umieszczone są w dwóch poczwórnych wyrzutniach umieszczonych po bokach wieży i lekko wysuwanych do góry po przejściu do trybu bojowego.