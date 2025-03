Długi Neptun przetestowany w walce. Sięgnie daleko poza Moskwę

Konstrukcyjnie jest RK-360 Neptun jest zbliżony do wielu konkurentów, ponieważ jest to pocisk manewrujący z naprowadzaniem opartym o tandem nawigacji INS i GPS wraz z aktywną głowicą radiolokacyjną służącą do znalezienia i trafienia celu w ostatniej fazie lotu. Ukraińcy chwalili się też możliwością zaprogramowania trajektorii lotu po maksymalnie ośmiu punktach nawigacyjnych.

Jest to pocisk przystosowany do lotu z prędkością poddźwiękową (do 900 km/h) na wysokości 3-10 metrów nad powierzchnią wody. Napęd początkowo stanowi odrzucany po starcie silnik rakietowy na paliwo stałe oraz uruchamiający się później silnik turboodrzutowy zapewniający zasięg do 300 km. Wymiarowo pocisk ma mierzyć 5 metrów długości, a jego głowica bojowa ma mieć masę 150 kilogramów.