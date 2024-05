Francja testuje ASMPA-R. Lotniczy pocisk manewrujący z głowicą jądrową

W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, dysponujących obecnie wyłącznie strategiczną bronią jądrową, Francja w kwestii uderzenia atomowego zachowała większą elastyczność.

Pozwalają na nią dwa rodzaje broni. Za strategiczne odstraszanie odpowiadają międzykontynentalne pociski rakietowe MSBS M51 , przenoszone przez okręty podwodne typu Le Triomphant . Francja ma do dyspozycji także lotnicze pociski manewrujące .

Mogą one pełnić rolę broni strategicznej, ale francuska doktryna przewiduje także możliwość "deeskalacyjnego", ostrzegawczego ataku jądrowego o stosunkowo niewielkiej sile. W tym celu wprowadziła w latach 80. do służby i do teraz eksploatuje, modernizuje i rozwija pociski ASMP i ich warianty: ASMP-A i ASMPA-R.