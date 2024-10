Ile kosztuje broń atomowa? Jej utrzymanie pochłania fortunę

W 2024 roku 14 proc. francuskiego budżetu obronnego zostało przeznaczonych na "odstraszanie nuklearne". Ponieważ francuskie wydatki na obronę to – w bieżącym roku – 47,2 mld euro, oznacza to, że na broń atomową Paryż przeznaczył 6,6 mld .

To wzrost w porównaniu z latami poprzednimi, gdy atomowy arsenał Francji pochłaniał ok. 12 proc. środków przeznaczanych na obronę. Skalę wydatków podkreśla fakt, że 6,6 mld euro (ok. 28,5 mld zł) to koszty ponoszone rocznie przez państwo, które opracowało już broń jądrową, a do tego od lat dysponuje zapleczem naukowym i technicznym do jej rozwoju i produkcji.