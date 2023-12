Rakiety od Kima wysadziły Grada. Efekt wygląda jak dzieło sztuki

BM-21 Grad to wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa kal. 122 mm z lat 60. XX wieku zdolna do ostrzału celów na dystansie do 21 km, chociaż wyprodukowano też rakiety o zasięgu zwiększonym do ponad 30 km. Dużym atutem Grada jest możliwość oddania 40-rakietowej salwy w 20 sekund, która jest szczególnie zabójcza na otwartym terenie ze względu na 30-metrowe pole rażenia jednej rakiety odłamkowo-burzącej o masie 19 kg.