O rozczarowaniu Rosjan napisał m.in. ukraiński portal Defence Express zajmujący się tematyką militarną. Jak wskazano w publikacji, Rosjanie zaczęli głośno skarżyć się na pociski artyleryjskie z Korei Północnej, które docierają do jednostek stacjonujących na froncie.

Konsekwencje takiej sytuacji to np. nierównomierny rozrzut pocisków, który oznacza spadek celności prowadzonego ognia. To w konsekwencji prowadzi do wzrostu zużycia amunicji. Dodatkowo, jak zauważono już wcześniej, zwiększył się wskaźnik czołgów i armatohaubic Rosjan, które są niszczone lub uszkadzane przez przedwczesny wybuch pocisku w lufie.