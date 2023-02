"Deszcz Gradów" spadający na Rosjan. Ukraińcy wystrzelili potężną salwę

Nie tak dawno pojawiły się doniesienia, że Pakistan wciąż wspiera Ukrainę przekazując jej potrzebną amunicję. Informował o tym m.in. indyjski dziennik biznesowy "The Economic Times". Powołując się na swoje źródła zaznaczał, że Islamabad wysyła ładunki do niemieckich portów. Następnie mają one trafiać do Polski, skąd są transportowane do Ukrainy. W jednej z takich przesyłek wysłanych z portu w Karaczi miało znajdować się 10 tys. pocisków do samobieżnych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych BM-21 Grad.