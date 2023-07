Rakieta nośna Angara. Kosmiczna nadzieja Putina powstaje już 30 lat

W rosyjskich granicach znajdował się jednak kosmodrom w Plesiecku , wykorzystywany przez wojsko. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał także do cywilnych, komercyjnych misji kosmicznych konieczne było jednak opracowanie rakiety nośnej, napędzanej innym paliwem, niż użytkowane dotychczas rakiety Proton .

Wiązało się to z faktem, że o ile np. rakiety Sojuz są napędzane mieszanką nafty i ciekłego tlenu (z wyłączeniem bloków przyspieszających Fregat i Wołga), to silniki Protonów napędza dimetylohydrazyna (UDMH) i tetratlenek diazotu – świetne jako paliwo, a zarazem zabójczo toksyczne dla wszystkiego, co żyje.