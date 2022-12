Katastrofa rosyjskiego satelity wojskowego Kosmos-2560. Przetrwał tylko dwa miesiące

Katastrofą zakończyła się misja rosyjskiego, wojskowego satelity Kosmos-2560. Należący do wojska sprzęt wyruszył w kosmos 15 października tego roku, po udanym starcie z kosmodromu w Plesiecku, skąd startuje większość rosyjskich, wojskowych misji kosmicznych .

Na orbitę wyniosła go rosyjska, lekka rakieta nośna Angara 1.2 . To nowy (zadebiutował w kwietniu 2022 roku), lekki system, którego zadaniem jest zastąpienie starszych i cięższych systemów nośnych Dniepr i Rokot.

Późnym wieczorem 15 października, po udanym wejściu satelity na orbitę, kontrolę nad nim przejął Główny doświadczalny ośrodek kosmiczny im. H.S. Titowa, należący do rosyjskich wojsk kosmicznych. Początkowo misja przebiegała zgodnie z planem.

Kosmos-2560 to oznaczenie satelity rozpoznawczego EO MKA 3, zbudowany przez rosyjską firmę NPP VNIIEM. To niewielki, ważący około 150 kg sprzęt, wykazujący zdaniem ekspertów podobieństwo do cywilnych, amerykańskich, komercyjnych satelitów SkySat 1, które są jednak znacznie mniejsze.