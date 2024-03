Zaatakowali Rosjan na ich terytorium. Na nagraniu widać polski czołg

Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion "Wolna Rosja" to formacje paramilitarne, które powstały w 2022 r., krótko po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W swoich szeregach zrzeszają Rosjan, którzy sprzeciwiają się tamtejszemu rządowi, dążą do kraju pozbawionego dyktatury Putina, a jednocześnie wspierają Ukrainę w jej walce o niepodległość.

Przekroczenie granicy od strony ukraińskiej i wejście do obwodów biełgorodzkiego i kurskiego pokazało, że wymienione formacje dysponują coraz liczniejszym uzbrojeniem, które wykracza poza broń ręczną.

Rosyjskie źródła podały informację o pickupach, które miały wsparcie ognia moździerzowego i artyleryjskiego. Na nagraniach pojawiających się w mediach społecznościowych widoczne były nawet czołgi. Jeden ze zidentyfikowanych modeli to PT‑91 Twardy.

Wspomniana maszyna to polski czołg opracowany w latach 90. XX wieku jako modernizacja rosyjskiego T-72. Łącznie wyprodukowano niespełna 300 sztuk, które trafiły do wyłącznie trzech państw. Przez lata jedynymi użytkownikami były Polska oraz Malezja, z czasem dołączyła do nich Ukraina, która otrzymała kilkadziesiąt PT-91 Twardy w ramach wsparcia z naszego kraju. Nie jest jasne, skąd formacje paramilitarne atakujące w Rosji mają taki czołg i informacja na ten temat zapewne nigdy nie zostanie oficjalnie podana.