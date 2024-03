Przenoszą wojnę na terytorium Rosji. Ich arsenał to ciekawa mieszanka

Rosyjskie formacje atakują m.in. przy pomocy dronów FPV (ang. first person view). Najczęściej są to po prostu komercyjne maszyny niewielkich rozmiarów, do których przyczepia się ładunki wybuchowe lub granty i bomby. Takie rozwiązanie jest znacznie tańsze i łatwiej dostępne niż bezzałogowce przygotowywane specjalnie na potrzeby armii.