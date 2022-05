HIMARS dla Ukrainy? Ta broń może "zmienić reguły gry"

HIMARS jest obsługiwany przez trzyosobową załogę - kierowcę, działonowego i szefa sekcji. Zamontowany w nim komputerowy system kierowania ogniem umożliwia jednak załodze złożonej z dwóch, a nawet jednej osoby załadunek i rozładunek systemu. M142 HIMARS wystrzeliwuje te same rakiety co M270 MLRS, ale posiada o połowę mniejszą wyrzutnię.

System może obsługiwać standardowe rakiety MLRS kalibru 227 mm, nowoczesną amunicję kierowaną GMLRS czy pociski rakietowe z subamunicją kasetową. HIMARS jest również przystosowany do wystrzelenia pocisków taktycznych MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System), czyli broń precyzyjnego rażenia o zasięgu wynoszącym od 25 do nawet 300 km.

Jak donosi serwis Militarnyj, władze Ukrainy uważają, że amerykański system rakietowy dalekiego zasięgu może "zmienić reguły gry". Dzięki niemu Ukraińcy będą mogli wystrzeliwać pociski na odległość setek kilometrów. Obecnie posiadane przez Ukrainę pociski i rozwiązania nie dają takich możliwości. Według Militarnyj właśnie to budzi obawy Stanów Zjednoczonych. Istnieje bowiem ryzyko, że Ukraina może użyć tej broni do uderzenia w Rosję, co zdaniem Amerykanów może doprowadzić do "eskalacji" konfliktu zbrojnego.