Dmitrij Rogozin, były wicepremier Rosji, zraniony pociskiem z francuskiej haubicy CAESAR

Dmitrij Rogozin to były wicepremier Rosji i były szef agencji kosmicznej Roskosmos . Kilka miesięcy temu zasłynął z zasłaniania umieszczonych na statku kosmicznym flag państw, które uznał za nieprzyjazne Rosji. Nie użył jednak do tego produktów rodzimego przemysłu, ale zagranicznej, samoprzylepnej taśmy marki 3M, co stało się przyczyną kpiących komentarzy.

Zdaniem Rosjanina, odłamek pochodzi z francuskiej haubicy CAESAR, co sprowokowało go napisania gniewnego listu, adresowanego do francuskiego ambasadora. Rogozin grozi w nim Francji konsekwencjami, a do przesyłki załączył rzekomo wyciągnięty z własnego ciała odłamek z prośbą, by przekazać go prezydentowi Macronowi.