Latające radary nad Polską. Ich "oczy" skierowane są na Kijów

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie wymaga zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Z tego powodu nad Polską zaobserwować można wzmożony ruch amerykańskich samolotów wojskowych. Wśród nich są dwie maszyny wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej Boeing E-3B Sentry, które porównuje się do amerykańskich, latających radarów. Przypominamy, co to za samoloty.