Głośne strzały w Ustce. Zadziałał polski system obrony przeciwlotniczej

Umowa związana z pozyskaniem systemów "Mała Narew" została podpisana w kwietniu zeszłego roku. Wartość kontraktu wyniosła ponad 1,65 mld zł brutto. Pierwszą dostawę zrealizowano bardzo szybko, bo już kilka miesięcy później. Sprzęt trafił 18. Dywizji Zmechanizowanej, której nie zabrakło na ćwiczeniach w Ustce. Na profilach w mediach społecznościowych należących do tej jednostki opublikowano krótki materiał wideo przedstawiający moment wystrzeliwania rakiet.

Oprócz 18. Dywizji Zmechanizowanej w Ustce szkolili się żołnierze z 15. Pułku Przeciwlotniczego wchodzącego w skład 16. Dywizji Zmechanizowanej. Scenariusz ćwiczeń zakładał strzelanie do trzech celów . Znajdowały się one na różnych wysokościach, w trzech różnych odległościach. Dodatkowo jeden był celem manewrującym. Wszystkie zostały neutralizowane, ćwiczenia oceniono jako manewry zakończone pełnym sukcesem.

Wojsko Polskie posiada odpowiednią, skuteczną broń, żeby chronić polskiego nieba przed tego rodzaju zagrożeniami. Już bardzo szybko – nawet przed końcem tego miesiąca – żołnierze, którzy właśnie dziś prezentowali swoje umiejętności rozpoczną dyżury obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej Polski wykorzystując ten nowoczesny sprzęt. Myślę, że osiągnęliśmy rozwiązanie rekordowe jeśli chodzi o czas, w którym doszliśmy do tych umiejętności.

"Mała Narew" została włączona do wyposażenia polskiej armii głównie z myślą o zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej przed rakietami manewrującymi oraz dronami. W warunkach bojowych może służyć do zapewnienia osłony wojskom czy obiektom w obszarze prowadzonych działań. System cechuje się możliwością niszczenia celów znajdujących się w odległości do 25 km.