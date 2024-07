Modernizacja polskich czołgów Leopard 2PL. Jest akt oskarżenia

Wątpliwości co do programu modernizacyjnego ma także Prokurator Pierwszego Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Katowicach, który – jak informuje serwis Defence 24 - skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko siedmiu członkom zarządu i rady nadzorczej zakładów Bumar-Łabędy. Zarzuty dotyczą umowy na modernizację czołgów Leopard 2.