Pierwszy Homar-K już w Polsce. To wyrzutnia K239 Chunmoo na podwoziu Jelcza

Podział polskiego zamówienia i wprowadzenie do służby dwóch zbliżonych broni był – według deklaracji MON-u – podyktowany m.in. chęcią maksymalnego skrócenia czasu dostaw.

W rezultacie w maju 2023 r. dotarły do polski pierwsze amerykańskie wyrzutnie HIMARS, a 21 sierpnia pierwsza zbudowana w Korei Południowej wyrzutnia Homar-K.

Oba systemy mają docelowo korzystać z polskich podzespołów, jednak pierwsza partia HIMARS-ów , zamówiona jeszcze w 2018 r., to sprzęt całkowicie zagraniczny, kupiony "z półki", czyli amerykańskie wyrzutnie na amerykańskich podwoziach. W przypadku Homara-K jest inaczej.

Już pierwszy z dostarczonych do Polski egzemplarzy (dwa inne będą testowane w Korei) przybył w wersji spolonizowanej. Homar-K to połączenie wyrzutni z systemu K239 Chunmoo z polskim podwoziem opracowanym przez Jelcza.

Oznacza to, że do polskiego przemysłu zbrojeniowego trafią zamówienia warte wiele miliardów złotych: poza podwoziami dla samych wyrzutni konieczne są bowiem także pojazdy amunicyjne czy wozy dowodzenia, a wszystko to na podwoziach Jelcza.