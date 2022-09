K239 Chunmoo dla Polski. Minister potwierdza: chcemy kupić wyrzutnie w Korei

Możliwości systemu są jednak znacznie większe i Koreańczycy pracują obecnie nad pociskami większego zasięgu kalibru 400 i 600 mm, podobnymi do amerykańskich ATACMS. Warto podkreślić, że rozwijane są także pociski kierowane kalibru 239-mm. Choć obecnie ich zasięg to około 80 km, twórcy tej broni planują zwiększyć go do aż 200 km.