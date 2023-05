Poległa kolejna duma Putina. Ukraińcy długo nie odpuszczali

Nagranie pochodzi z okolic miast Siewiersk i Sołedar w obwodzie donieckim. Jak zauważa portal Militarny, Ukraińcy zidentyfikowali czołg T-90M Proryw pozostawiony w pozycji gotowej do pracy, co – jak czytamy w serwisie – "było grzechem". Zniszczenie maszyny zajęło żołnierzom pół nocy, co świadczy o ich wielkiej determinacji.