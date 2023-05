Ukraina prosi o pomoc Berlin. Ta broń sparaliżuje Rosjan

Jeszcze kilka dni temu do przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Taurus KEPD 350 namawiał niemiecki poseł Roderich Kiesewetter. Teraz do Berlina trafił oficjalny apel z prośbą o wsparcie Taurusami prosto z Kijowa – donosi niemiecki Spiegel. Przypominamy, dlaczego to ważna broń dla Ukrainy.