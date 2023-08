Pokaz polskiej siły. Próba generalna przed wielką defiladą

Wojsko przez cały weekend ćwiczy do wielkiego przemarszu z okazji święta Wojska Polskiego i 103 rocznicy bitwy warszawskiej. 13 sierpnia odbyła się oficjalna próba generalna . W ten dzień na ulicach Warszawy można było zobaczyć sporo pojazdów gąsienicowych. Sama defilada rozpocznie się 15 sierpnia o godzinie 14:00 i riszy warszawską Wisłostradą.

Według zapowiedzi ministra Błaszczaka na ulicach Warszawy będziemy mogli przyjrzeć się m.in. zakupionym w USA czołgom M1A2 Abrams. Są to maszyny wyposażone w armatę M256 kal. 120 mm oraz 3 karabiny maszynowe. Tak jakwszystkie Abramsy , które Stany Zjednoczone kierują na eksport, nie mają one pancerza zawierającego zubożony uran, lecz zwykły pancerz opracowany specjalnie dla jednostek eksportowych.

Poza Abramsami będziemy mogli przyjrzeć się też zakupionym w Korei czołgom K2 i armatohaubicom K9 . Ten pierwszy, czyli K2 Black Panther , to koreański czołg podstawowy wyposażony w armatę CN08 kal. 120 mm, zdolną do prowadzenia ostrzału pociskami przeciwpancernymi i kumulacyjnymi.

Armatohaubice K9 Thunder wyposażono z kolei w działa L52 kal. 155 mm, które zdolne są do prowadzenia ostrzału na dystans nawet 40 km. Może też prowadzić ostrzał w trybie MRSI, wystrzeliwując 3 pociski w odstępach 5 sekund, które poruszają się po różnych trajektoriach, by finalnie jednocześnie uderzyć w ten sam cel. Podwozie K9 Thunder było wykorzystywane do stworzenia polskiej armatohaubicy Krab.