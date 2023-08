Kijów najprawdopodobniej otrzyma F-16 z koalicji NATO , ale będą one w podobnym wieku i stanie do myśliwców, jakie z Norwegii kupuje Rumunia. Nie posłużą więc dłużej niż do ok. 2030 r. Tym bardziej, że będą wykorzystywane w wojnie z Rosją. Nie można też wykluczać innych czynników opóźniających dostawy. W przypadku F-35, wedle ostatnich raportów, problematyczne okazują się silniki .

F-35 to jednomiejscowy myśliwiec wielozadaniowy o obniżonej wykrywalności w locie. Ma długość ponad 15 m i rozpiętość skrzydeł sięgającą prawie 11 m. Jest w stanie osiągać prędkość 1,8 Ma (ponad 2000 km/h) i operować na pułapie do 15 m. Zasięg, w zależności od wariantu, to ok. 1700 km i 2200 km. Możliwe jest jednak doposażenie myśliwca w sondę do tankowania w locie.