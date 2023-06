Pierwsze Abramsy w Polsce. Według Rosjan to "potężna siła"

Ulepszono też kamery, dzięki którym maszyny pozwalają wykrywać i identyfikować cele – to zmiany przeprowadzone w ramach projektu Abrams Integrated Display And Targeting System. Zmiany w systemie kierowania ogniem i współpracy dowódcy z działonowym sprawiły, że czas od wykrycia celu do oddania strzału skrócono z ok. 6 sekund do 3 sekund.