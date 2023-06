Polska kupiła 1000 sztuk. Już tworzą ich następcę

Najnowsza propozycja przedsiębiorstwa ma zostać wyposażona w armatę gładkolufową kal. 130 mm z automatem ładowania, która trafi do bezzałogowej wieży. Nie jest znany producent tego elementu, jednak oczekuje się, że będzie to konstrukcja z Korei, choć w teorii Hyundai Rotem mógłby wykorzystać armatę Rh-130 koncernu Rheinmetall .

Hyundai Rotem zapewnia, że K3 będzie mógł być wykorzystany jako pojazd bezzałogowy. To z uwagi na wyposażenie maszyny w system zdalnego sterowania. Oprócz tego K3 będzie mieć ulepszone aktywne zawieszenie hydropneumatyczne oraz gumowe gąsienice. Broń ma ważyć 55 ton i zostanie wyposażona w silnik Diesla rozpędzający całą konstrukcję do prędkości 70 km/h na utwardzonej powierzchni i do 50 km/h w terenie. Maksymalny zasięg K3 wyniesie 500 km.