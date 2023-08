Śmigłowce AW101 dla Wojsk Aeromobilnych. MON przekazał informacje

W czwartek, 10 sierpnia Mariusz Błaszczak za pośrednictwem platformy społecznościowej X (dawniej Twitter) poinformował o wysłaniu zaproszenia do negocjacji na dostawę 22 ciężkich śmigłowców AW101 dla Wojska Polskiego. Zostało ono skierowane do spółki PZL Świdnik, która stanowi część spółki Leonardo Helicopters. Agencja Uzbrojenia wyjaśniła, że AW1010 uzupełnią zamówione również w Świdniku 32 śmigłowce wsparcia pola walki AW149.

AgustaWestland AW101 to wielozadaniowe śmigłowce światowej klasy będące efektem współpracy włosko-brytyjskiej, które na stałe zagościły na wyposażeniu wielu armii świata i zostały sprawdzone w warunkach bojowych. Cechuje je przede wszystkim duży zasięg, wytrzymałość, a także wszechstronność, co pozwala na ich dostosowanie do pełnienia szerokiej gamy podstawowych i pobocznych ról.