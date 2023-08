Przelot maszyn odbył się nad Wisłostradą. Była to próba generalna przed defiladą, podczas której - jak informuje "Polska Zbrojna" - co 40 sekund na niebie ma pojawić się kolejne ugrupowanie samolotów. Podczas ostatniego, sobotniego treningu, nad Warszawą lecieli liderzy formacji.

W trakcie defilady, która odbędzie się 15 sierpnia, będziemy mogli podziwiać m.in. śmigłowce, samoloty transportowe oraz myśliwce. Oprócz samolotów znajdujących się na wyposażeniu polskiej armii, zobaczymy maszyny naszych sojuszników z NATO oraz partnerów. Przedstawiamy część z nich.

Defilada w Warszawie – jakie samoloty?

Zgodnie z zapowiedziami, podczas obchodów święta Wojska Polskiego możemy spodziewać się obecności m.in. samolotów wielozadaniowych F-16 oraz śmigłowców Black Hawk. Pierwsza z tych maszyn jest myśliwcem czwartej generacji, którego produkcja seryjna rozpoczęła się w latach 70. XX w. Od 1993 r. produkcją F-16 zajmuje się amerykański koncern zbrojeniowy, znany obecnie jako Lockheed Martin.

Wspomniany samolot wielozadaniowy osiąga prędkość maksymalną 2 Ma (ok. 2,4 tys. km/h), a w jego uzbrojeniu można znaleźć m.in. działko M61A 20 mm, rakiety powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120C-5 (AMRAAM), kierowane pociski powietrze-ziemia AGM-65G2 Maverick oraz bomby Mk84 o masie ok. 900 kg. F-16 mają ponad 15 m długości, rozpiętość ich skrzydeł wynosi 9,45 m.

Śmigłowiec UH-60A Black Hawk wszedł do służby w US Army w latach 70. XX w. i od tego czasu jest regularnie rozwijany. Niektóre warianty tej maszyny są w stanie zabrać na pokład do 20 osób lub 1,4 t ładunku.

Istnieje także możliwość zawieszenia transportu na zewnętrznym zaczepie - wówczas śmigłowiec może przenieść nawet do 4,5 t ładunku. Black Hawki w wariancie S-70i są produkowane w Polsce w zakładzie PZL Mielec. Śmigłowce znajdują się na wyposażeniu polskiej policji oraz naszych wojsk specjalnych.

Nowoczesne myśliwce nad polską stolicą

Nie lada atrakcją na defiladzie będą amerykańskie myśliwce F-35 oraz południowokoreańskie FA-50. Polskie zamówienie na maszyny z USA obejmuje 32 egzemplarze. Są to myśliwce piątej generacji produkowane – podobnie jak F-16 – przez koncern Lockheed Martin.

Myśliwiec F-35 Lightning II (Photo by Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images) © GETTY | Anadolu Agency

F-35 jest maszyną jednomiejscową o długości 15,7 m i rozpiętości skrzydeł sięgającej 10,7 m. Porusza się z prędkością do 1,8 Ma (ok. 2 tys. km/h), a na pełnym zbiorniku paliwa jest w stanie pokonać dystans ok 2 tys. km. Podstawowe uzbrojenie F-35 stanowi działko GAU-12/U kal. 25 mm.

Jeśli chodzi o maszyny z Korei Południowej, to Polska zamówiła łącznie 48 sztuk FA-50 i ich spolonizowanej wersji rozwojowej FA-50PL. Są to dwuosobowe samoloty o długości ponad 13 m i masie startowej 12,3 t (ich masa własna wynosi z kolei ok. 6,5 t). Podstawowe uzbrojenie tych maszyn stanowi działko trójlufowe kal. 20 mm z zapasem 205 naboi. FA-50 osiągają prędkość maksymalną ok. 1,8 tys. Km/h.

Adam Gaafar, dziennikarz Wirtualnej Polski