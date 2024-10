Oto co skrywa najnowsza rakieta Rosjan 9M544. Aż nieprawdopodobne, że działa

W Ukrainie znaleziono niewypał rakiety 9M544 o zasięgu szacowanym nawet na 200 km z nowej wojennej produkcji odpalonej z bardzo groźnego systemu Tornado-S . Na poniższych zdjęciach można zobaczyć sekcję naprowadzania, która wygląda jak dzieło jakiegoś domorosłego druciarza, oparte o to co było pod ręką, a nie sprzęt wojskowy.

Rosjanie zostali wskutek sankcji odcięci od certyfikowanych do użycia w broni komponentów elektronicznych , co starają się obchodzić za pomocą układów komercyjnych. Warto zaznaczyć, że elektronika w pociskach rakietowych może wykorzystywać podobne parametry jak np. niektóre elementy stosowane w programatorach sprzętu AGD czy np. kartach graficznych.

Tego typu zamienniki nie są certyfikowane do działania w skrajnych warunkach np. zmian ciśnienia i wysokiej temperatury, ale mogą działać jeśli np. układ ma dość dużo pamięci i wydajność, aby obsłużyć oprogramowanie pocisku.

Tornado-S to zmodyfikowane systemy BM-30 Smiercz przenoszące 12 gotowych to wystrzelenia pocisków kal. 300 mm. Te jednak w przeciwieństwie do poprzednika są wyposażone w naprowadzanie oparte na nawigacji inercyjnej i satelitarnej (GLONASS) pozwalające w optymalnych warunkach na trafienie celu z precyzją paru metrów.