Sprzęt dotarł na pokładzie C-17 Globemaster , gigantycznego amerykańskiego samolotu transportowego. To maszyna, która jest w stanie przenosić ładunek o masie nawet 70 ton. Tym razem za oceanem zapakowano dwa śmigłowce szturmowe AH-1Z Viper oraz dedykowany im ekwipunek. Pojawiła się też grupa specjalistów, którzy pomogą zmontować śmigłowce, uruchomić je i sprawdzić podczas pierwszych lotów nad Czechami. Oficjalna prezentacja śmigłowców odbędzie się 17 sierpnia na konferencji z udziałem najważniejszych czeskich polityków i wojskowych.

Najpóźniej w połowie września do Czech ma dotrzeć kolejny transport. Będzie większy. Ma obejmować dwa kolejne śmigłowce AH-1Z Viper, a także dwa pierwsze egzemplarze UH-1Y Venom z przygotowanej puli.

Czesi argumentują pozyskanie akurat tych amerykańskich samolotów kilkoma faktami. W porównaniu do Mi-24 są prostsze pod względem konserwacji, a jednocześnie zdecydowanie bardziej nowoczesne. Obydwa wyróżniają się siłą ognia, zaawansowanymi systemami samoobrony, dobrą komunikacją i odpowiednią wytrzymałością. Mogą ze sobą świetnie współpracować.

AH-1Z Viper to śmigłowiec szturmowy o długości prawie 18 m. Jest wyposażony w działko M197 kal. 20 mm. Poza nim może przenosić większe pociski, np. Hydra 70 (i ich ulepszoną modyfikację APKWS) czy kierowane rakiety Hellfire lub AIM-9 Sidewinder. Ma na to sześć pylonów. Maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć ten śmigłowiec wynosi 297 km/h, a najwyższy pułap to z kolei 6,1 km.