Brimstone w Ukrainie. Oto, jak działa brytyjski sprzęt

Pod koniec kwietnia James Heappey, wiceminister obrony Wielkiej Brytanii, przekazał, że Ukraina otrzyma setki pocisków przeciwpancernych Brimstone, a pierwsze z nich dotrą do ukraińskich sił zbrojnych w ciągu najbliższych tygodni. Materiały, które trafiają do sieci, dowodzą, że część pocisków Brimstone już działa na linii frontu.

Pociski klasy powietrze-ziemia Brimstone zostały opracowane przez MBDA, koncern zbrojeniowy specjalizujący się w produkcji broni rakietowej. Ich głównym przeznaczeniem jest atakowanie pojazdów opancerzonych z bezpiecznej odległości, ale nadają się również do atakowania statków i innych obiektów znajdujących się zarówno na lądzie, jak i na wodzie.

Brimstone jest systemem dopasowanym do różnego rodzaju platform. Jego niewielkie rozmiary oraz masa (ma długość 1,8 m i masę 50 kg) sprawiają, że może być używany w połączeniu z platformami lotniczymi np. śmigłowcami szturmowymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi, czy innymi platformami lądowymi i morskimi. Przykładowo, ostatnio informowaliśmy, że ukraińscy żołnierze wykorzystują improwizowane wyrzutnie pocisków zamontowanych na samochodach dostawczych.

Brytyjskie pociski zostały szczegółowo opisane przez Łukasza Michalika . Warto jednak przypomnieć o ich najważniejszych cechach. Główną zaletą Brimstone jest to, że pociski mogą samodzielnie poszukiwać wrogich celów na podstawie zadanego kursu i wskazań własnego radaru. Brimstone namierza cel, a po jego lokalizacji "na podstawie własnej bazy danych jest w stanie zidentyfikować nie tylko rodzaj pojazdu, ale jego konkretny typ. Tak szczegółowa informacja pozwala pociskowi na samodzielne wybranie sposobu ataku i miejsca uderzenia w taki sposób, aby wyrządzić jak największe szkody".

Pocisk posiada tandemową głowicę kumulacyjną. Jest ona zdolna do przebicia pancerza reaktywnego, czyli pancerza, który w aktywny sposób reaguje na penetrujący go pocisk. Jest to możliwe dzięki rozproszeniu energii (pocisku lub wybuchu ładunku kumulacyjnego). W przypadku Brimstone przedni ładunek inicjuje eksplozję pancerza i toruje drogę głównemu ładunkowi.