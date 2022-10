Samolot szpiegowski nad Morzem Czarnym. Miał nietypową eskortę

Nad Morzem Czarnym zauważono samoloty należące do Royal Air Force (RAF). Wyjaśniamy co się kryje pod kryptonimami PSYHO61/62 i RRR7221 oraz przedstawiamy osiągi tych maszyn.

Samoloty lub drony należące do państw NATO już nieraz były widoczne nad Morzem Czarnym, ale rzadko zdarza się, aby samolot szpiegowski miał eskortę z celowo włączonymi transponderami. Powodem takiego zachowania jest niedawny incydent wystrzeliwania pocisków powietrze-powietrze przez rosyjskiego Su-27, o czym pisał Łukasz Michalik.

RRR7221 to Boeing RC-135W Rivet Joint dedykowany przeprowadzaniu rozpoznania fotograficznego oraz elektronicznego

Zauważona sztuka należy do RAF, które zamówiły cztery samoloty jako następców dla wysłużonych Nimrod R1, a pierwszy RC-135W Rivet Joint został dostarczony do RAF w 2013 roku. Jest to samolot dedykowany nasłuchowi komunikacji przeciwnika i detekcji źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego obejmującego np. radary bądź nadajniki systemów komunikacyjnych.

Ponadto umieszczone wewnątrz systemu pozwalają na dokładną lokalizację celów, która najpewniej jest przekazywana Ukraińcom, co pomaga w planowaniu precyzyjnych ataków artyleryjskich na rosyjskie zaplecze. Samolot bazuje na kadłubie Boeinga 707 więc jest to maszyna o masie ponad 44 ton i jest napędzana przez cztery silniki odrzutowe F-108-CF-201 o mocy 96 kN każdy.

PSYHO61/62 - europejscy strażnicy nieba

Z kolei maszyny z oznaczeniem PSYHO61/62 to Eurofightery FGR4 także należące do RAF. Brytyjczycy byli przysłowiową siłą napędową rozwoju tej konstrukcji wykorzystywanej też przez m.in. Niemcy oraz Hiszpanię. Eurofighter Typhoon to wysoce aerodynamicznie niestabilna konstrukcja zdolna do lotu z prędkością ponaddźwiękową bez użycia dopalacza (1,2 Ma) w konfiguracji bojowej obejmującej kpr powietrze-powietrze i zewnętrzne zbiorniki paliwa dzięki parze silników Eurojet EJ200 o mocy 90 kN każdy.

Ponadto konstrukcja Eurofightera jest w 82 proc.wykonana z kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym bądź szklanym, 15 proc. to stopy aluminiowo-litowe oraz tytan stosowany na krawędziach natarcia skrzydeł, a pozostałe 3 proc. to inne metale. Dodatkowo w strukturze samolotu znajdują się liczne sensory poprawiające świadomość sytuacyjną pilota i informują o awariach systemów.

Do walki powietrznej brytyjskie Eurofightery wykorzystują połączenie kpr ASRAAM i MBDA Meteor. Pierwszy to rakieta powietrze-powietrze o długości 2,9 m, zasięgu ponad 25 km i prędkości lotu około Ma 3. Za naprowadzanie pocisku na cel odpowiada pasywna głowica typu IIR, mogąca odróżnić kształt celu, dzięki czemu jest odporna środki ochrony w postaci flar.

Z kolei Meteor to konstrukcja o długości 3,7 m i masie 190 kg zdolna do zwalczania celów na dystansie blisko 200 km wykorzystująca silnik strumieniowy znacząco wydłużający zasięg oraz tzw. "strefę śmierci", gdzie cel nie jest w stanie nadlatującej rakiety wymanewrować. Do naprowadzania jest stosowana aktywna głowica radiolokacyjna, a w razie potrzeby możliwe jest naprowadzanie z myśliwca dzięki dwustronnemu łączu komunikacyjnemu.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski