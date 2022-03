Załoga ucieka, gdzieś z tyłu eksploduje ciężarówka, płomień sięga do drugiej. Z przeciwlotniczej Tunguski bezładnie wyskakują żołnierze, zostawiając cenny sprzęt na środku drogi. Goni ich celny ogień Ukraińców, reszta pojazdów rozpierzcha się bezładnie by – porzucona przez uciekające załogi – znieruchomieć gdzieś w pobliżu. Na dymiące zgliszczami pobojowisko wkraczają uśmiechnięci Ukraińcy z Javelinami i NLAW-ami na ramionach, a nad ich głowami przelatuje dron Bayraktar .

Ukraińcy, świadomi znaczenia wojny informacyjnej, zachowują przy tym bardzo wysoką dyscyplinę przekazu – jeśli widzimy płonące czołgi, to prawie zawsze są to czołgi rosyjskie.

Brak relacji z czołgowych natarć czy przemawiających do wyobraźni pojedynków czołgów to zarazem efekt zmian, zachodzących w ciągu dziesięcioleci na polach bitew. Walki czołgów spod Prochorowki, Studzianek czy – bliżej naszych czasów – z operacji Pustynna Burza zapisały się mocno w popkulturowej pamięci, ale współcześnie są rzadkością.

Czołg nie jest narzędziem do zwalczania innych czołgów. Choć może to robić, a porównania typu Abrams kontra T-14 Armata rozgrzewają internetowe dyskusje do czerwoności, to jego główne zadania są zazwyczaj zupełnie inne – są pochodną synergii pancernej ochrony, mobilności i siły ognia.