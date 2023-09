F-35 pójdzie w odstawkę. Zastąpi go Fury

Daleki zasięg, wysoka prędkość i duża ładowność to cechy, jakimi mogą pochwalić się myśliwce. Fury także to ma, a równocześnie działa autonomicznie, w przeciwieństwie do załogowych maszyn, takich jak F-35, których Polska zamówiła 32 egzemplarze. Bezzałogowe konstrukcje mogą być tańsze i budowane na większą skalę, jak przytacza TechCrunch.