Odwracają się od rosyjskiej broni. Do tej pory kupowali ją na potęgę

Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań Pokojowych szacuje, że w ciągu ostatnich dwóch dekad Rosja była odpowiedzialna za dostawy ok. 65 proc. broni kupowanej na potrzeby indyjskiej armii. Łącza wartość zawartych przed ten czas kontraktów mogła sięgnąć nawet 60 mld dolarów. Chociaż pewne sygnały spoglądania władz z Delhi w innych kierunkach można było obserwować od kilku lat, poważnym impulsem do dywersyfikacji dostaw broni stała się wojna w Ukrainie.

"W miarę jak wojna na Ukrainie się przedłuża, rodzi to pytania, czy Rosja będzie w stanie dostarczyć nam części zamienne. To napędza dywersyfikację" – powiedziała Swasti Rao, ekspertka ds. Eurazji w państwowym Instytucie Studiów i Analiz Obronnych.

Największy na świecie importer broni powoli zwraca się ku Zachodowi. W ciągu kolejnej dekady Indie mogą wydać nawet 100 mld dolarów na kolejne zamówienia sprzętu wojskowego. Znaczna część z tej sumy może trafić do państw NATO. Już podpisano kontrakt na francuskie samoloty Rafale , które zastąpią rosyjskie MiG‑i 29. Wspólnie z Niemcami prowadzona będzie budowa okrętów podwodnych , ale największym wygranym być może okażą się Stany Zjednoczone.

W grudniu 2023 r. pojawiły się informacje, iż Waszyngton jest gotów zaoferować transportery Stryker, nawet najnowszy Stryker M-SHORAD, który mógłby być produkowany w tym azjatyckim kraju i wzmacniać jego armię. Byłaby to sytuacja bez precedensu - pierwsza licencjonowana produkcja tego wozu poza granicami USA. Stryker M-SHORAD to najnowszy przedstawiciel tej rodziny transporterów, który jest uzbrojony m.in. w armatę automatyczną kal. 30 mm, zasobnik z czterema pociskami przeciwlotniczymi FIM-92 Stinger oraz wyrzutnię z parą kierowanych pocisków przeciwpancernych AGM-114L Longbow Hellfire. Dzięki temu może służyć do obrony przed wrogimi wozami pancernymi, w tym czołgami.