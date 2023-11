Potężny cios w Rosję. Sojusznik rezygnuje samolotów Ił-38SD

Ił-38SD to morski samolot patrolowy oraz jednostka do zwalczania okrętów podwodnych. Ma ok. 40 m długości, może osiągać pułap 11 tys. m i prędkość do 645 km/h. Zdaniem portalu The Drive, Indie przez lata wykorzystywały te samoloty przede wszystkim do misji patrolowych i śledzenia okrętów podwodnych innych państw na Oceanie Indyjskim. Średni czas lotu wynosił ok. 4 godziny. Czasami były wykorzystywane także do "demonstracji siły" i osłaniania manewrów floty podczas niektórych operacji wojskowych w regionie.