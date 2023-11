Potężny cios w Rosję. Indie podjęły decyzję

Indie dobrze znają systemy S-400, są w gronie ich użytkowników. Ostatni kontrakt związany z tego typu bronią został zawarty z Rosją w 2018 r. i opiewał na kwotę 5,43 mld dolarów. Chociaż Moskwa jest zaangażowana w wojnę w Ukrainie i wysyła na front wiele swojego sprzętu, stara się nie tracić okazji do dużego zarobku na eksporcie. Indie w ostatnim czasie chcą jednak mocniej demonstrować swoje aspiracje i różnicować pochodzenie arsenału trafiającego do tamtejszej armii. Widoczny jest przy tym nacisk na rodzime rozwiązania, chociaż nie zawsze są one tworzone od podstaw i tutaj może być podobnie.