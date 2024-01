Kupowali rosyjską broń na potęgę. Teraz nie chcą od Moskwy niczego

Jeszcze w 2020 r. władze Indii prowadziły rozmowy z Rosją w sprawie zakupu sprzętu pancernego. Dotyczyły one lekkich czołgów Sprut SDM1 z armatami kal. 125 mm. Finalnie do żadnej umowy nie doszło, a zamiast zakupów w Indiach zdecydowano przekierować uwagę na rodzimy projekt pod nazwą Zorawar.

Historia stała się jeszcze bardziej interesująca kilka tygodni temu. Jak pisał Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski, dyrektor generalny rosyjskiej firmy Rosoboronexport wyraził w trakcie targów Dubai Airshow 2023 zainteresowanie wobec indyjskiego programu czołgu lekkiego . To spektakularny przykład odwrócenia ról. Dotychczasowy gigant zbrojeniowy może zacząć starać się o sprzęt z kraju, któremu do niedawana sprzedawał mnóstwo broni.

Nie wszystko przebiega w indyjskim programie zgodnie z pierwotnymi założeniami. Wstępnie planowana specyfikacja została już zastąpiona inną, głównie z powodu konieczności ograniczenia masy czołgu (do ok. 25 t). W skorygowanej wersji Zorawar konstruktorzy zdecydowali się nieco przeprojektować podwozie (wykorzystywane jest to znane z gąsienicowych haubic samobieżnych K9 Vajra). Umieścili na nim wieżę z armatą kal. 105 mm. Postawili też na silnik Cummins o mocy 750 KM (takie jednostki są produkowane Indiach).